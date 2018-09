Agenda Geral: Meirelles fala em comissão do Senado O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, apresenta à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado, um detalhamento das diretrizes da política monetária e as perspectivas futuras. Confira outros destaques do dia: Mantega/Fundo Soberano - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresenta detalhes da modelagem do Fundo Soberano, confirmado ontem pelo governo. Abimaq/Balanço - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulga, em São Paulo, o desempenho do setor no primeiro trimestre de 2008 e avaliará a Política de Desenvolvimento Produtivo anunciada ontem pelo governo. Sebrae/Micros - O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) divulga a pesquisa Indicadores Sebrae-SP, que detalha o desempenho do segmento no primeiro trimestre de 2008, o melhor dos últimos seis anos. Secretários/Fazenda - Secretários estaduais de Fazenda se reúnem na comissão especial da Câmara que avalia a proposta de reforma tributária. É o primeiro de uma série de debates com integrantes do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) sobre o assunto. FGV/IPC-C1 - O Ibre/FGV divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), destinado a medir a inflação para os consumidores de menor renda familiar (até 2,5 salários mínimos). Lula/Áustria - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro da Áustria, Alfred Gusenbauer, e almoça com ele no Itamaraty. Dilma/Aparecido/CPI - A oposição apresenta à CPI Mista dos Cartões Corporativos novo requerimento de convocação da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Também em votação, a convocação do secretário de Controle Interno da Casa Civil, José Aparecido Pires, e do assessor André Eduardo Fernandes, do gabinete do senador Alvaro Dias (PSDB-PR), supostamente responsáveis pela divulgação do dossiê. Ontem, Aparecido pediu demissão do cargo. BNDES/Paulinho - O PDT iniciou ofensiva para convencer o corregedor da Câmara, Inocêncio Oliveira (PR-PE), a não enviar ao Conselho de Ética representação pedindo abertura de processo de cassação do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, suspeito de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Congresso/MPs - O plenário da Câmara dos Deputados precisa votar a Medida Provisória (MP) número 422, que limita a área a ser concedida pela União para uso agrícola na Amazônia legal e está trancando a pauta. Já no Senado, oito medidas provisórias (MPs) que precisam ser votadas. Nardoni/Habeas - O desembargador Caio Canguçu de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deve divulgar hoje sua posição sobre o pedido de habeas-corpus encaminhado pela defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabella Nardoni, morta dia 29 de março. Arroz/Leilão - Novo leilão de arroz dos estoques públicos será feito pelo governo, no esforço para garantir o abastecimento interno e impedir novas altas de preços.