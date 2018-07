Agenda Geral: Petrobras anuncia nova descoberta A nova descoberta de reserva petrolífera no pré-sal da Bacia de Santos, anunciada ontem à noite pela Petrobras, projeta o Brasil externamente, ainda mais, como futura potência de combustível fóssil. Confira outros destaques do dia: Meirelles/Rio - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, realiza a segunda rodada de reuniões com analistas para avaliar as tendências da inflação, no Rio. IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Anual de Comércio de 2006. BC/Moeda - O Banco Central lança a moeda comemorativa dos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. A solenidade contará com a presença do presidente do BC, Henrique Meirelles. Febraban/Miguel Jorge - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, é um dos participantes do painel O Brasil em Perspectiva, durante o XVIII Ciab, congresso e exposição de Tecnologia da Informação (TI), em São Paulo. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de dois eventos públicos em Brasília, a cerimônia de Sanção do Projeto de Lei da Guarda Compartilhada e a Sanção do Projeto de Lei que cria cargos para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Greve/Fiscais - Balanço da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (Anffa) mostrava ontem que a paralisação dos fiscais, que continua hoje, é generalizada no RS, PR, SC, BA e Rio. Em São Paulo, os servidores que trabalham no aeroporto de Guarulhos e do porto de Santos também cruzaram os braços.