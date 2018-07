Agenda Geral: Receita apresenta novas ações da Enaf O secretário-adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo de Souza Cardoso, fala sobre as novas ações da Estratégia Nacional de Atuação da Fiscalização (Enaf) para 2008, na sede do órgão, em Brasília. Confira outros destaques do dia: Amorim/UE - O presidente do Conselho de Relações Exteriores da União Européia, Dimitrij Rupel, o secretário-geral de Relações Exteriores e Segurança da UE, Javier Solana, e a comissária de Relações Exteriores da UE, Benita Ferrero-Waldner - que formam a chamada "Troika da UE" -, reúnem-se com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, na Eslovênia. Fraudes/Eletrônicas - Um dos organizadores do 1º Seminário de Perícias em Fraudes Eletrônicas, o perito João Paulo Botelho, explica as fraudes mais comuns contra o cidadão, na internet e na telefonia celular, em Brasília. Palocci/Reforma - O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Robson Braga de Andrade, o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Antônio Palocci (PT-SP) e o relator da Comissão, deputado Sandro Mabel (PR-GO) participam de evento, em Minas, sobre o projeto de Reforma Tributária. GNV/Preço - São Paulo, Rio e Minas já anunciaram aumentos no preço do gás natural veicular (GNV) repassando os reajustes no preço do gás natural que vêm sendo promovidos pela Petrobrás. GLBT/Conferência - Começam, em Brasília, as reuniões da Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT). Ao final do encontro, no dia 8, os participantes, cerca de mil pessoas, aprovarão um Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos da população GLBT. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins. Argentina/Crise - A crise gerada pela falta de diálogo entre o setor agropecuário e o governo argentino se arrasta há quase três meses, agravando a situação interna e comprometendo a posição do país como importante exportador de commodities agrícolas.