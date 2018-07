Agenda Geral: saem dados da balança comercial O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10h, os números de agosto da balança comercial. Confira outros destaques do dia: CNI/Indicadores - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anuncia, às 11h, o resultado da pesquisa Indicadores Industriais referente a julho. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 31 de agosto. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga, a partir das 8h30, o levantamento semanal conhecido como Pesquisa Focus, com as projeções do mercado financeiro para indicadores econômicos como inflação, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e taxa de juros. Partidos/Bloco - O PDT, PC do B, PSB, PRB, PHS e o PMN anunciam a formação de um bloco de esquerda, às 14h30, no Palácio do Trabalhador, em São Paulo. Segundo os organizadores do evento, confirmaram presenças os presidentes estaduais dos partidos do bloco, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, e os deputados Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), Ciro Gomes (PSB-CE) e Aldo Rebelo (PC do B-SP). Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda, no Palácio do Planalto, nova reunião do grupo chamado Coordenação Política. Fazem parte dessa coordenação os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), Walfrido dos Mares Guia (Relações Institucionais) e Tarso Genro (Justiça) além do vice-presidente, José Alencar. PF/Posse - O ministro da Justiça, Tarso Genro, empossa, em solenidade marcada para as 16h, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, que substituirá o delegado Paulo Lacerda, escolhido pelo presidente Lula para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A posse de Corrêa é no auditório da sede da PF, na capital federal. Ministros/Meio Ambiente - O Ministério do Meio Ambiente e o de Relações Exteriores promovem, hoje e amanhã, no Palácio do Itamaraty, no Rio, um encontro de ministros de 22 países, com o objetivo de debater questões ligadas à governança ambiental internacional. Estão previstas as presenças dos ministros Celso Amorim, das Relações Exteriores, e Marina Silva, do Meio Ambiente. O evento começa às 9h.