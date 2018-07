Agenda Geral: Saem números da balança comercial O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anuncia os números da balança comercial brasileira em maio. O secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, comenta os resultados às 15h30. Confira outros destaques do dia: BC/Focus - O Banco Central apresenta os resultados da sondagem semanal, a Pesquisa Focus, com as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. FGV/Inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 31 de maio. Dilma/Rio - A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, abre o I Encontro Nacional da Siderurgia, no Rio. Árabes/Investimentos - O Conselho dos Embaixadores dos Países Árabes e a Câmara de Comércio Árabe/Brasileira promove o seminário ?Brasil/Países Árabes: Negócios, Investimentos e Oportunidades?. Lobão/Energia - O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, participa hoje do evento Energy Trade, que será realizado em São Paulo. Lula/Roma - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje e amanhã, em Roma (Itália), da Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Embraer/Fab - Embraer assina hoje novo contrato com a FAB para a venda de dois aviões EMB-190. As aeronaves devem ser usados pela presidência de República, substituindo os ?sucatinhas? em operação atualmente. Argentina/Produtores - Produtores rurais mantêm suspensa a comercialização de grãos na Argentina. Hoje, eles devem avaliar os desdobramentos do protesto contra o governo do país.