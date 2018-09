Agenda Geral: STF volta a julgar sobre células-tronco O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, suspenso no dia 5 de março passado por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Confira outros destaques do dia: Caso Isabella/Interrogatório - O juiz Maurício Fossen, do 2.o Tribunal de Júri, interroga à tarde o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, preso preventivamente pela morte da menina Isabella Nardoni, no dia 29 de março. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para Porto Príncipe, capital do Haiti, onde se encontra, às 14 horas (hora de Brasília), com o presidente daquele país, René Préval. Serra/Kassab/Estações - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) voltam a cumprir uma agenda conjunta para a entrega oficial das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Trabalho/Manifestações - As centrais sindicais, lideradas pela CUT e Força Sindical realizam hoje vários atos em São Paulo e vários Estados para marcar o Dia Nacional de Luta pela Redução da Jornada de Trabalho, sem Redução de Salário. Emenda 29/Nova CPMF - O plenário da Câmara deve votar o projeto de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que prevê a destinação de R$ 23 bilhões para a saúde. Como proposta de fonte de recursos, líderes da base governista apresentam a criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS), com alíquota de 0,1% sobre movimentações financeiras, com arrecadação de R$ 10 bilhões/ano. CPI/Cartões - A presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Cartões, senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), marcou reunião para leitura dos relatórios dos deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Índio da Costa (DEM-RJ). PSOL/Paulinho/Perillo - O PSOL apresenta representações contra o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) e o senador Marconi Perillo (PSDB-GO) por quebra de decoro parlamentar. As representações serão protocoladas nos Conselhos de Ética da Câmara e do Senado, respectivamente. IBGE/IPCA-15 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de maio. Dieese/Emprego - O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) anunciam os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) referentes a abril. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo divulga hoje a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) na terceira quadrissemana de maio. Detalhamos o indicador e registramos as avaliações do coordenador do índice, Marcio Nakane. Mantega/Fundo Soberano - O Conselho Político, formado pelos dirigentes dos 14 partidos políticos da base aliada ao governo, se reúne, a partir das 14h, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, cumprindo determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresenta explicações sobre o recém-anunciado Fundo Soberano do Brasil. Stephanes/Dívida - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, fala sobre a reestruturação da dívida do setor rural. O texto da medida provisória (MP) com as regras da renegociação foi assinado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.