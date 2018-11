Leilão

O Leilão Encerramento de Temporada será realizado às 16 horas, no Recinto Resgate Leilões, em Canas (SP). Serão ofertadas fêmeas e machos da raça nelore e de cruzamento industrial. Tel. (0--12) 3151-1236.

Dezembro

Insetos para crianças

A exposição Planeta Inseto ocorre de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, no Museu do Instituto Biológico (R. Amâncio de Carvalho, 546, Vila Mariana), em São Paulo (SP). Tel. (0--11) 2613-9500.

Dezembro

Medicinais

O engenheiro agrônomo Marcelo Rigotti promove curso à distância de cultivo e utilização de ervas condimentares, aromáticas e medicinais. Site: www.curaplantas.com.br.

15 de janeiro

Soja

O Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) abriu inscrições para o Desafio Nacional de Máxima Produtividade Safra 2010/2011. Site: www.desafiosoja.com.br.

16 de dezembro

Citros

O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realizará, às 8h30, em Itajobi (SP), dia de campo sobre tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Tel. 0800 11 21 55.

15 a 17 de dezembro

Ácaros

O 6.º Minicurso de Acarologia, promovido pelo Instituto Biológico (IB-Apta), será realizado em Campinas (SP). Tel. (0--19) 3243-0396.

16 de dezembro

Sanidade animal

O 1.º Ciclo de Palestras Sobre Sanidade Animal no Pontal do Paranapanema ocorre em Mirante do Paranapanema (SP), com promoção do Polo Regional Apta Alta Sorocabana. Tel. (0--18) 3222-0732.