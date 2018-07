Agenda IOB

IPI - Entrega da Declaração Especial de Informações Fiscais (DIF-Cigarros), com informações do mês de agosto / 2009, relativas às obrigações tributárias do IPI, do PIS-Pasep e da Cofins, pelas empresas fabricantes de cigarros. Entrega da Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à tributação de bebidas (DIF-Bebidas), com informações do mês de agosto/2009, pelo estabelecimento matriz, independentemente de ter havido ou não apuração do IPI, movimentação de insumos, selos de controle ou produtos acabados.

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Recolhimento da Cofins, da CSL e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas no período de 1º a 15/09/2009.

IRPJ - Apuração mensal - Pagamento do Imposto de Renda devido no mês de agosto/ 2009 pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto por estimativa. - Apuração trimestral - Pagamento da 3ª quota do Imposto de Renda devido no 2º trimestre de 2009 pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral com base no lucro real, presumido ou arbitrado, acrescida de juros pela taxa Selic de agosto/2009 mais 1%.

IRPF - Carnê-leão - Pagamento do Imposto de Renda devido por pessoas físicas sobre rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou de fontes do exterior no mês de agosto/ 2009. Código 0190.

CSL - Apuração mensal - Pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro devida no mês de agosto/2009 pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa.

Contribuição Sindical (empregados) - Recolhimento das contribuições descontadas dos empregados em agosto/2009.