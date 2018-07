Agenda IOB

ITR - Pagamento da 3a parcela do ITR, observadas as normas contidas na Instrução Normativa RFB no 959/2009. Código 1070

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Recolhimento da Cofins, da CSL e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas (Lei no 10.833/2003, arts. 30, 33 e 34) no período de 10 a 15.11.2009.

IRPJ -Apuração mensal - Pagamento do Imposto de Renda devido no mês de outubro/2009 pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto por estimativa.

IRPJ - Apuração trimestral - Pagamento da 2ª quota do Imposto de Renda devido no 3º trimestre de 2009 pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral com base no lucro real, presumido ou arbitrado, acrescida de juro de 1%.

IRPJ - Renda variável -

Pagamento do Imposto de Renda devido sobre ganhos líquidos auferidos no mês de outubro/2009 por pessoas jurídicas, inclusive as isentas, em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como em alienações de ouro, ativo financeiro, e de participações societárias, fora de bolsa. Código 3317

IRPJ/Simples Nacional - Ganhos de capital na alienação de ativos - Pagamento do Imposto de Renda devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional incidente sobre ganhos de capital (lucros) obtidos na alienação de ativos no mês de outubro/2009. Código 0507

IRPF - Carnê-leão - Pagamento do Imposto de Renda devido por pessoas físicas sobre rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou de fontes do exterior no mês de outubro/2009. Código 0190

IRPF - Renda variável - Pagamento do IRPF sobre ganhos líquidos auferidos em operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, bem como em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, no mês de outubro/2009. Código 6015.