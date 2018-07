Agenda IOB

Previdência Social (INSS) - Parcelamento excepcional de débitos de PJ - parcela mensal de parcelamentos com base na Instrução Normativa SRP n.º 13/2006 e na Medida Provisória (MP) 303/2006.

Previdência Social (INSS) -Parcelamento especial da contribuição social do Salário-educação - parcela mensal de parcelamentos especiais com base na Resolução FNDE n.º 2/2006 e na MP 303

Previdência Social (INSS) Paes - parcela mensal, mais juros pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), para os contribuintes que optaram pelo Parcelamento Especial de Débitos (Paes) perante a Previdência Social (INSS), Lei n.º 10.684/2003

Simples Nacional - Para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional, pagamento do valor devido sobre a receita bruta de janeiro/2010

IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Recolhimento pelas incorporações imobiliárias relativo às receitas de janeiro/2010 - Regime Especial de Tributação (RET). Código: 4095

IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Recolhimento pelas incorporações imobiliárias e construções - Regime Especial de Tributação no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV - Recolhimento unificado do IRPJ/CSL/PIS/Cofins, relativos às receitas de janeiro/2010 Código: 1068

DIA 23

DCTF Mensal - Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sobre dezembro/2009 por PJs ou sucessoras que no 2.º ano-calendário anterior tenha: a) receita bruta superior a R$ 30 milhões; b) o somatório dos débitos superior a R$ 3 milhões; c) a massa salarial constante da GFIP igual ou superior a R$ 9 milhões; d) valor total dos débitos igual ou superior a R$ 3 milhões