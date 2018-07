Agenda Nacional: CMN decide meta de inflação O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne hoje para definir a meta de inflação para 2010. Para 2008 e 2009, o centro da meta de inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), é de 4,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Confira outros destaques do dia: FGV/Indústria: O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) divulga a Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação. CNI/Ibope: A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta, às 14h, nova edição da pesquisa de opinião CNI/Ibope sobre o desempenho do governo e a avaliação da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. BC/Focus: O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Lobão/Seminário: O ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, faz, em São Paulo, a palestra "O Desafio Energético do Brasil" para 250 presidentes de empresas nacionais e multinacionais filiadas ao LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. Lula/Agenda: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 14h30, em Itajubá (MG), da cerimônia de comemoração dos 30 anos da Helibras e do lançamento do Pólo Aeronáutico de Helicópteros de Grande Porte. Ética/Dilma: Comissão de Ética Pública discute hoje as denúncias da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu contra a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Rodízio/Caminhões: Começou hoje na capital paulista as restrições de circulação de caminhões. Os caminhoneiros anunciaram protestos nas marginais, o que pode complicar o trânsito.