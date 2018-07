Agenda Nacional: FGV apresenta inflação de junho A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) referente a junho. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) anunciou ontem que deixará de divulgar previsões trimestrais de indicadores como inflação, sob o argumento de que o instituto se ateria a análises de longo prazo e não iria alimentar especulações do mercado. Confira outros destaques do dia: Tesouro/Governo: A Secretaria do Tesouro Nacional anuncia, às 15h, o resultado fiscal de maio do Governo Central (Banco Central, Tesouro e Previdência Social). Em seguida, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, comenta os números. Lula/Chávez: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, assinam, em Caracas, protocolo de intenções para que a Petrobras compre, futuramente, gás natural liquefeito (GNL) da estatal venezuelana PDVSA. Além do acordo, Lula e Chávez devem discutir assuntos relacionados ao Mercosul e assinar documento prevendo a comercialização de energia entre os dois países. Aneel/Leilão: A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza leilão de 19 linhas de transmissão e 20 subestações nas dependências da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). IBGE/Agropecuárias: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga as pesquisas do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, referentes ao primeiro trimestre deste ano.