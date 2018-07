Agenda Nacional: FGV divulga inflação em sete capitais A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de junho. Confira outros destaques do dia: BC/Crédito - O Banco Central divulga os números de maio do mercado de crédito. Meirelles/Londres - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, continua em Londres, onde participa de reuniões fechadas com investidores e de um encontro com o presidente do Banco da Inglaterra, Mervyn King. Fecomercio/Consumidor - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) referente a junho. Lula/Direitos Humanos - O presidente Lula Inácio Lula da Silva participa, em São Paulo, do evento "Responsabilidade Social das Empresas e os Direitos Humanos - Encontro de Presidentes", promovido pelo Instituto Ethos e pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Eleição/PT/SP- O PT realiza os preparativos para sua convenção na capital paulista. A ex-ministra Marta Suplicy deve acertar com seu provável vice, o deputado Aldo Rebelo (PC do B), e ainda espera fechar uma coligação com o chamado bloquinho de esquerda no Congresso, apesar de algumas resistências do PSB. TCU/Governo - O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) analisa as contas do governo Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2007. Codefat/Extraordinária - O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) faz reunião extraordinária, comandada pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para discutir a proposta orçamentária do FAT para 2009 e o calendário de pagamento do abono salarial referente ao exercício de 2008/2009. Energia/Risco - O Instituto "Acende Brasil", que representa os investidores privados do setor elétrico, divulga a quinta edição do Programa Energia Transparente, que faz atualizações periódicas do risco de racionamento de energia para vários anos à frente. Campeões/1958 - Para comemorar o cinqüentenário da conquista do primeiro título de campeão mundial de futebol pelo Brasil, reúnem-se em Brasília, nove jogadores da seleção de 1958: Zagallo, Djalma Santos, Belini, Pepe, Gilmar, Moacir, Orlando, Dino Sani, Zito Mazzola e De Sordi. CNJ/Justiça Aberta - O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Gilmar Mendes, lança o Sistema Justiça Aberta que permite a qualquer cidadão ter acesso aos dados estatísticos do Judiciário. Plantio/Direto/RS - A Cooperativa dos Agricultores de Plantio Direto (Cooplantio) realiza o 23° Seminário Cooplantio, na cidade de Gramado (RS).