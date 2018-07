Agenda Nacional: IBGE divulga Pesquisa de Emprego O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, a partir das 9h, a Pesquisa Mensal de Emprego de maio. Confira outros destaques do dia: Fiesp/Ciesp/Atividade - O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp e do Ciesp, Paulo Francini, divulga os resultados do Indicador de Nível de Atividade (INA) referentes ao comportamento da indústria paulista no mês de maio. Ipea/Carta de Conjuntura - A diretoria de Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apresenta sua 3ª Carta de Conjuntura, com análises do trimestre e previsões sobre juros, inflação, empregos formais e PIB de 2008. Lula/Copa de 58 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega medalhas - em solenidade que começa às 15h, no Palácio do Planalto - aos campeões da Copa do Mundo de Futebol de 1958 e inaugura exposição sobre o 50º aniversário da campanha da seleção na Suécia. Beira-Mar/Depoimento - O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e sete testemunhas de acusação serão ouvidos hoje, dentro do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.