Agenda Nacional: IBGE e BC divulgam inflação O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anuncia o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de junho e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) do segundo trimestre. O Banco Central também divulga o Relatório Trimestral de Inflação relativo ao segundo trimestre de 2008. Confira outros destaques do dia: Fipe/Inflação: A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo divulga hoje a variação do Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo na terceira quadrissemana de junho. FGV/Consumidor: A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de junho. Seade/Dieese/Emprego: A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgam os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego no mês de maio. Mantega/Alimentos: O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresenta ao Conselho Político propostas de incentivo à produção de alimentos, de combate à inflação e de criação do Fundo Soberano do Brasil (FSB). Cade/Varig/Gol: Em sessão extraordinária, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve julgar os processos de venda da Varig para a Gol e também o mérito da medida preventiva em que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) questiona a Ambev pela comercialização da garrafa de cerveja de 630 ml. Lula/Ministros: Para discutir projetos de investimentos em países da América do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne, no Palácio do Planalto, com os ministros, entre eles Dilma Rousseff (Casa Civil), Guido Mantega (Fazenda), Celso Amorim (Relações Exteriores), entre outros; além dos presidentes do BNDES, Luciano Coutinho, e da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Dona Ruth/Morte: - A ex-primeira-dama Ruth Cardoso, que faleceu na noite de ontem em São Paulo, aos 77 anos de idade, será velada na Sala São Paulo, região central da capital paulista. O PSDB cancelou a festa de 20 anos de fundação do partido, que seria realizado hoje em Brasília. Eleição/Pesquisa: O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região (SETCESP) divulga o resultado da segunda rodada da pesquisa do Ibope sobre as intenções de voto dos eleitores para a escolha do prefeito da capital paulista. Câmara/Líderes: Partidos da base governista e da oposição fecharam acordo, aprovaram medida provisória (MP) que trancava a pauta e programaram reunião de líderes para definir projetos que serão votados hoje. A proposta de criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS) não está na pauta. O líder do PSDB, José Aníbal (SP), afirmou que devem ser votados hoje cerca de seis projetos. Pelé/Exposição: O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), apresentam a exposição ?As marcas do rei?, em Museu Nacional (Conjunto Cultural da República). Boi/Aftosa: As medidas para acelerar a erradicação da febre aftosa nos Circuitos Pecuários Norte e Nordeste e o reforço das ações de prevenção nas fronteiras com a Venezuela, Paraguai e Bolívia serão discutidos, em Brasília, durante a 16ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina.