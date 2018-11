Agenda Nacional: Lula debate etanol na reunião do G-8 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz hoje um último pedido ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para que concorde com a conclusão da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Nos debates com os dirigentes dos países do G-8 (grupo dos sete países mais ricos mais a Rússia), no Japão, Lula deve repudiar a tentativa da União Européia de condicionar a abertura de seu mercado ao etanol brasileiro a um compromisso do Brasil com o fornecimento de garantias de que a produção é ambientalmente sustentável e não implica trabalho escravo. A reunião de cúpula do G-8 termina hoje.Confira outros destaques do dia:FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de junho e os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) até 7 de julho.CNI/Conjuntura - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta, a partir das 10 horas, o Informe Conjuntural do segundo trimestre, com a revisão das expectativas da instituição sobre a economia brasileira em 2008.Tolmasquim/Programas Sociais - O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Mauricio Tolmasquim, divulga dados sobre o impacto dos programas sociais de transferência de renda e de universalização elétrica sobre a redução das desigualdades regionais relativas ao consumo de energia elétrica no Brasil.Coutinho/Dívida Rural - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, está convidado a participar, na Comissão de Agricultura, na Câmara, de discussão sobre as instruções do Banco Central que autorizam renegociação das operações de crédito rural com recursos do BNDES sob responsabilidade de instituições financeiras privadas.Câmara/Itaipu - A Comissão de Minas e Energia da Câmara debate, em audiência pública marcada para as 10 horas, o tratado da usina de Itaipu e as relações do Brasil com o Paraguai. Os convidados são o diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, e o presidente da Eletrobrás, José Antonio Muniz Lopes.Costa/TV - O ministro das Comunicações, Hélio Costa, confirmou que comparecerá à Comissão de Defesa do Consumidor para a audiência pública que começa às 10 horas. Ele presta esclarecimentos sobre os serviços prestados pelas operadoras de canais fechados de TV por assinatura.