Agenda Nacional: Lula discute aumento da inflação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou hoje uma reunião para discutir o aumento da inflação e, especialmente, a elevação dos preços dos alimentos. Devem participar do encontro o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e outros integrantes da equipe econômica. Economistas de fora do governo também foram convidados. Confira outros destaques do dia: Lupi/Caged - O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, divulga o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de maio. Previdência/Números - O secretário de Políticas de Previdência Social, Helmut Schwarzer, apresenta, às 12 horas, o desempenho das contas do Regime Geral de Previdência Social em maio. Fecomercio/Pesquisa - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga os resultados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) referentes a junho. Jobim/Aviação - O ministro da Defesa, Nelson Jobim, abre, em São José dos Campos (SP), a 11ª Feira Internacional de Aviação - Expo Aero Brasil 2008, no Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Greve/IBGE - Segundo o sindicato, os servidores do IBGE paralisam suas atividades hoje em todo o País. A categoria exige do governo a abertura imediata de negociação e reivindica a atualização da tabela salarial. Eleições 2008/PSDB - O presidente do PSDB, senador Sergio Guerra (PSDB-PE), desembarcou ontem à noite em São Paulo para se reunir com o líder do partido na Câmara, Gilberto Natalini, e com o secretário de esportes municipal, Walter Feldman, na tentativa de obter um acordo em favor da chapa única para disputar prefeitura da capital paulista. STF/Mensalão - Na agenda do Supremo Tribunal Federal (STF), estão previstos julgamentos de embargos apresentados no processo dos 40 denunciados por envolvimento no esquema do mensalão. Maggi/Cassol - Os governadores de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), e de Rondônia, Ivo Cassol (PPS), participam de debate na Comissão de Meio Ambiente, na Câmara, sobre o desmatamento nos seus Estados e sobre a questão da escassez de alimentos. Caso Varig/Senado - A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, no Senado, vota requerimento do senador Heráclito Fortes (DEM-PI) convidando para depor, novamente, em audiência pública sobre a venda da Varig, o ex-procurador-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) João Ilídio de Lima Filho, por haver elaborado pareceres contraditórios sobre a operação. CTNBio/Reunião - A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) analisa, em reunião plenária, várias solicitações de liberação comercial de organismos geneticamente modificados (OGMs). Naruhito/São Paulo - O príncipe Naruhito do Japão desembarca em Congonhas, zona sul de São Paulo, onde será recepcionado por autoridades. Ele está no Brasil para participar das comemorações do centenário da imigração japonesa. Terra/Pontal - O projeto do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), de regularizar as fazendas com mais de 500 hectares no Pontal do Paranapanema, oeste do Estado, será discutido em audiência pública hoje. Se aprovada, a medida abrirá caminho para a regularização de 275 mil hectares de terras que estão em litígio.