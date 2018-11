Agenda Nacional: Lula reúne Coordenação Política O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda, a partir das 15h30, mais uma reunião dos ministros do grupo de Coordenação Política. Às 18h30, Lula recebe os líderes dos partidos políticos aliados ao governo.Confira outros destaques do dia:Balança/Comercial - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga os números da balança comercial relativos à segunda semana de julho. BC/Focus - O Banco Central divulga, a partir das 8h30, a pesquisa semanal conhecida como Relatório Focus, com a previsão dos analistas para uma série de indicadores macroeconômicos.Petroleiros/Greve - Os petroleiros iniciam hoje uma paralisação que pode durar cinco dias e que pode interromper a produção na Bacia de Campos. Eles reivindicam maior participação nos lucros da estatal. A possibilidade de greve contribuiu com a onda especulativa em torno dos preços de petróleo na sexta-feira.ANTT/Posse - Toma posse o novo diretor-geral da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo. Ele foi indicado para o cargo pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, de quem era assessor.Conab/Leilão - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza o primeiro leilão de bois "piratas". Trata-se do gado apreendido pelo Ibama e pela Polícia Federal em áreas de conservação da Amazônia onde havia pastagens clandestinas.