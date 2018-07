Agenda Nacional: Sai Nota do Setor Externo de maio O Banco Central apresenta a Nota do Setor Externo referente a maio. Confira outros destaques do dia: FGV/Inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de junho. BC/Focus - O Banco Central divulga os resultados da sondagem semanal conhecida como Pesquisa Focus, com as previsões de analistas para uma série de indicadores macroeconômicos. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga os números da balança comercial referentes à terceira semana de junho. Ipea/Desigualdade - O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmann, apresenta levantamento inédito que revela uma queda de quase 7% no Índice de Gini em relação à renda do trabalho no Brasil entre o quarto trimestre de 2002 e o primeiro trimestre de 2008. Meirelles/Londres - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, em Londres, de almoço promovido pela Câmara de Comércio Brasileira na Grã-Bretanha. Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de solenidade comemorativa dos 50 anos do grupo Bayer no Brasil, em Belford Roxo (RJ). Às 18h30, em São Paulo, Lula recebe o presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall, e, às 19h, o presidente do Grupo Suzano, David Feffer. Câmara/Insumos - A alta dos preços dos insumos, assunto que tem preocupado o governo por causa da pressão sobre os custos de produção dos alimentos, será tratada hoje durante reunião da Câmara Temática de Insumos Agropecuários do Ministério da Agricultura. Clima/Milho - Nova frente fria pode pressionar mercado de milho, caso haja riscos de geadas nas regiões produtoras paranaenses.