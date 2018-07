AGENDA POLÍTICA-Eleições municipais marcam a semana O país realiza o primeiro turno das eleições municipais em 5.563 municípios neste domingo. Cerca de 128 milhões de eleitores estão habilitados a escolher os prefeitos e vice-prefeitos, bem como 52.137 vereadores que compõem as câmaras municipais. Haverá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores (77 estão nessa situação) em que nenhum candidato a prefeito conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. No dia seguinte ao das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz reunião no Palácio do Planalto com o conselho político. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se juntam aos representantes dos onze partidos da coalizão para discutir a crise econômica internacional e as eleições. Terminada a primeira fase da eleição, os parlamentares retomam os trabalhos em Brasília. Na semana, as duas Casas do Congresso prometem realizar sessões deliberativas. No final da semana, a Câmara promoverá o Seminário sobre o Plano de Defesa Nacional. Estão previstas as presenças do ministro da Defesa, Nelson Jobim; do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim; e do ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. DOMINGO -- Acontece o primeiro turno das eleições municipais em 5.563 municípios do país. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula promove reunião do conselho político. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula participa da entrega da plataforma de petróleo P-51 em Angra dos Reis (RJ). -- No mesmo dia, o presidente Lula inaugura nova unidade do Senai-RJ em Macaé (RJ). Mais tarde, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o presidente participa da Ordem do Mérito Cultural de 2008 e recebe a insígnia da instituição. -- O PT faz reunião da Executiva Nacional que vai tratar dos resultados das eleições municipais de domingo. -- A Câmara dos deputados e o Senado federal retomam as sessões deliberativas. -- Na Câmara dos Deputados acontece a cerimônia de abertura da exposição dos 20 anos da Constituição que contará com a presença dos presidentes do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), e da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP). QUARTA-FEIRA -- O PMDB faz reunião da bancada da Câmara dos Deputados. Na pauta está a eleição para a presidência da Casa, pretendida pelo deputado Michel Temer. QUINTA-FEIRA -- Sessão deliberativa no Senado Federal. -- Na Câmara dos Deputados acontece o Seminário sobre o Plano de Defesa Nacional. (Reportagem de Ana Paulo Paivai)