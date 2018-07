AGENDA POLÍTICA-Instalação da CPI da Petrobras é expectativa

A instalação da comissão foi remarcada para quarta-feira após o governo não ter dado quórum à sessão que formalizaria o início das investigações. Na última terça-feira, os senadores governistas indicados à CPI não compareceram à reunião inaugural. Há uma disputa interna entre partidos da base pelo comando da CPI.

A comissão pretende investigar supostas irregularidades cometidas pela estatal em licitações e pagamentos de impostos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) também será alvo da CPI.

Em semana menos intensa em função do feriado de quinta-feira (Corpus Christi), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará em Brasília até sexta-feira. Cumprirá agenda interna com reunião de coordenação política, que reúne os principais ministros do governo, além de participar de eventos administrativos.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos políticos da próxima semana.

SEGUNDA-FEIRA

-- Pela manhã, Lula participa de reunião de coordenação política e tem audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

-- O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, inicia missão comercial brasileira à ÁfricaÀfrica Subsaariana. A delegação com cerca de 90 empresários passará por Gana, Senegal, Nigéria e Guiné Equatorial.

-- Em São Paulo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, faz palestra para o Grupo de Líderes Empresariais (Lide) sobre o tema "Infraestrutura Aeroportuária, um Desafio à Modernização".

TERÇA-FEIRA

-- Pela manhã, Lula tem reuniões e despachos internos e, à tarde, faz anúncio do acordo da cana-de-açúcar. É esperado um acordo para reconhecer e dar selo para usinas que fazem requalificação profissional.

QUARTA-FEIRA

-- Lula vai à cerimônia comemorativa da data magna da Marinha. No evento, participa da entrega da Ordem do Mérito Naval.

-- Senado deve instalar a CPI da Petrobras.

SEXTA-FEIRA

-- Lula faz despachos internos e promove reunião sobre o programa Luz para Todos.

SÁBADO, 13/6

- No sábado à noite, Lula parte para Suíça onde chega no dia seguinte. No país, o presidente participará de reunião da Organização Internacional do Trabalho.

(Reportagem de Ana Paula Paiva)