AGENDA POLÍTICA-Lula abre reunião do G20 financeiro sobre crise Terminado um dos piores meses da história para os mercados, ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20 se reúnem na próxima semana, em São Paulo, para debater a crise financeira mundial. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do BC brasileiro, Henrique Meirelles, presidem o grupo este ano. As vinte maiores economias do planeta se reúnem desde 1999 para discutirem os problemas da economia global. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à abertura das reuniões. No início da semana, Lula viaja ao Pará para participar da inauguração de nova etapa da hidrelétrica de Tucuruí. No fim de semana, o presidente vai a Foz do Iguaçu para reunião com governadores do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), que integra os Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. No Congresso Nacional, estão na pauta medidas para combater a crise financeira no Brasil. Os senadores devem votar na quarta-feira as medidas provisórias que trancam a pauta para no dia seguinte apreciar a MP 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprar carteiras de crédito de bancos brasileiros em dificuldade. Os deputados analisam na terça-feira os quatro destaques da oposição ao projeto de lei que cria o Fundo Soberano. O texto-base do projeto foi aprovado na última quarta-feira. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula tem reunião de coordenação política. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula vai ao Pará para a inauguração de nova etapa da usina de Tucuruí. -- Câmara analisa quatro destaques da oposição ao projeto que cria o Fundo Soberano. -- Senadores votam as 4 medidas provisórias que trancam a pauta da Casa. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula deve participar de sessão solene dos 20 anos da Constituinte. -- Senado vota MP 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprar carteiras de crédito de bancos brasileiros em dificuldade. QUINTA-FEIRA --Lula participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social -- O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o presidente da Eletrobrás, José Antonio Muniz Lopes, participam do evento "Energia em Ação", em São Paulo, onde apresentarão os objetivos estratégicos e o papel da estatal para o desenvolvimento do setor. SEXTA-FEIRA -- Reunião do diretório nacional do PT em Brasília. -- Primeiro dia da reunião de cúpula do G20 financeiro, em São Paulo. -- O presidente Lula vai a Foz do Iguaçu para reunião com governadores do Codesul. SÁBADO -- Reunião do diretório nacional do PT. -- O presidente Lula participa do G20 financeiro. (Reportagem de Ana Paula Paiva)