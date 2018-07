AGENDA POLÍTICA-Lula assina acordo de energia em Cuba O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem agenda internacional intensa nesta semana, que culmina com viagem de dois dias a Havana para assinar acordos na área de energia entre a Petrobras e a estatal cubana Cupet. Os acordos fazem parte de um programa de investimentos, incluindo o início de prospecção de petróleo na costa da ilha. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o diretor da área internacional da estatal, Jorge Zelada, acompanharão Lula na viagem. O presidente também viajará para El Salvador, onde participa da Cúpula Ibero-Americana. Chefes de Estado e de governo de 22 países foram convidados a participar do evento. Antes de viajar para fora do país, Lula estará com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, em Salvador. A crise financeira global continua em pauta, e na segunda-feira, em Brasília, haverá uma reunião extraordinária do Conselho do Mercosul, com chanceleres, ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos países do bloco. Em São Paulo, o presidente Lula se reúne com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para tratar da crise e problemas pontuais de falta de crédito. Na Câmara, os deputados devem votar a medida provisória 442, que dispõe sobre operações de redesconto pelo Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve receber o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central para debater a crise financeira global. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Reunião extraordinária do Mercosul para tratar dos impactos da crise financeira global na região será realizada em Brasília, com ministros da Fazenda e presidentes dos Bancos Centrais dos países do bloco. -- Os ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se reúnem com o presidente Lula na cidade de São Paulo. -- Executiva nacional do PT se reúne em Brasília. O partido faz balanço do segundo turno das eleições e deve tratar ainda da crise financeira internacional. -- A cúpula do PMDB se reúne para tratar das eleições para as presidências do Senado e da Câmara. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula vai a Salvador (BA) para participar da Cúpula Brasil-Portugal onde se encontrará com o primeiro ministro português, José Sócrates. -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve ir ao Congresso para debater com líderes parlamentares as medidas provisórias anticrise editadas pelo governo. -- A executiva nacional do PSDB se reúne em Brasília para avaliar a MP dos bancos. -- O relator da reforma tributária, deputado Sandro Mabel (PR-GO), apresenta o seu parecer final. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula participa do 25o Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo. -- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulga o relatório mensal de desmatamento na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, deve comentar os números. QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula participa da Cúpula Ibero-Americana em El Salvador. -- Na hora do almoço, o presidente Lula parte para Havana (Cuba) onde assina acordo entre a Petrobras e a petrolífera cubana Cupet. -- Os ministros Guido Mantega e Henrique Meirelles, devem comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. -- A executiva nacional do DEM se reúne em Brasília. SEXTA-FEIRA -- Lula continua em Havana, onde poderá se encontrar com o líder Fidel Castro, que transferiu o poder ao irmão Raúl, em fevereiro de 2008. (Reportagem de Ana Paula Paiva)