AGENDA POLÍTICA-Lula encontra Chávez; Evo e Correa são esperados Após a crise boliviana e em meio a desentendimentos entre o governo equatoriano e empresas brasileiras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com os presidentes Evo Morales e Rafael Correa e com o presidente venezuelano Hugo Chávez, em Manaus (AM), na próxima quarta-feira. Na última terça-feira, o presidente do Equador, Rafael Correa, ordenou que o Estado confiscasse os bens da construtora brasileira Odebrecht. Na quarta-feira, Correa ameaçou não pagar dívida milionária feita pelo banco estatal brasileiro BNDES. O presidente Lula também participará de encontro bilateral com o presidente Hugo Chávez na próxima terça-feira para discutir as relações comerciais entre os dois países. No início da semana é divulgada nova pesquisa CNI-Ibope sobre o nível de aceitação do governo e sobre a imagem do presidente Lula. Veja a seguir, os principais eventos dessa semana. SÁBADO E DOMINGO -- Como vem fazendo nos fins de semana que antecedem a eleição municipal, agendada para 5 de outubro, o presidente Lula participa de comícios com candidatos petistas em quatro cidades paulistas neste fim de semana. No sábado, em São José dos Campos com o candidato Carlinhos Almeida; em Guarulhos, com Sebastião Almeida; e em Osasco, com Emídio de Souza. No domingo, em São Bernardo do Campo, com o ex-ministro Luiz Marinho. SEGUNDA-FEIRA -- Será divulgada pesquisa trimestral CNI-Ibope sobre a imagem do governo e do presidente Lula. -- O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, divulga lista dos 100 maiores desmatadores da Amazônia e comenta o índice mensal de desmatamento registrado pelo Inpe em agosto. -- O presidente Lula participa da celebração do centenário da morte do escritor Machado de Assis no Rio de Janeiro. TERÇA-FEIRA -- Em Manaus, o presidente Lula se encontra com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para discutir as relações comerciais entre os dois países. -- No mesmo dia, o Ipea promove seminário sobre mercado de trabalho, trabalho infantil e previdência brasileiros a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)de 2007 divulgada neste mês de setembro. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula volta a se encontrar pela manhã com o presidente venezuelano Hugo Chávez. Se houver confirmação, terá encontro com os presidentes do Equador, Rafael Correa; da Bolívia, Evo Morales, e Chávez. (Reportagem de Ana Paula Paiva e Carmen Munari)