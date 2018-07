AGENDA POLÍTICA-Lula inaugura trecho da ferrovia Norte-Sul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura na próxima semana, em Tocantins, trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga as cidades de Araguaína a Colinas. O projeto prevê integrar as regiões Norte e Nordeste ao Sul e Sudeste e reduzir os custos de transporte de longa distância. A ferrovia deverá ter 3100 quilômetros de trilhos que cortarão os Estados do Maranhão, Tocantins, Goiás e Pará. Em Brasília, Lula discute o Plano Estratégico de Defesa em reunião com o Conselho de Defesa Nacional e recebe o ministro da Defesa da França, Hervé Morin. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, participa do Encontro Nacional de prefeitos do PT, no qual discutirá a atuação do governo Lula junto aos governos municipais que começam em 2009. No evento estará presente também o ministro da Educação, Fernando Haddad. O Senado deve votar a medida provisória 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a adquirirem bancos brasileiros em dificuldades. Veja, a seguir, os principais acontecimentos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Pela manhã, o presidente Lula faz reunião de coordenação política no Palácio do Planalto e participa da apresentação de generais promovidos. Depois, vai a almoço de confraternização com oficiais das Forças Armadas, no Clube da Aeronáutica, e em seguida recebe o ministro da Defesa da França. À tarde, Lula participa do lançamento da 1a Conferência Nacional de Segurança Pública. -- O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, recebe em São Paulo o diploma de personalidade de 2008 na área econômica, conferido pela Editora Três. -- O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, participam da abertura do "Seminário Internacional Integração Produtiva: Caminhos para o Mercosul", em Brasília. TERÇA-FEIRA -- Em Colinas (TO), o presidente Lula inaugura trecho da ferrovia Norte-Sul, de Araguaína a Colinas. No mesmo dia, Lula participa de cerimônia de instalação do pátio multimodal de Colinas. -- O ministro das Relações Institucionais, José Múcio, deve se reunir no Palácio do Planalto com membros da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados, para tratar da liberação dos recursos das emendas da comissão ao Orçamento Geral da União de 2008. -- Em Brasília, acontece a solenidade de comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção, organizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que contará com a presença do ministro-chefe da CGU, Jorge Hage. QUARTA-FEIRA -- Pela manhã, o presidente Lula participa da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Ubiratan Aguiar. Depois, vai a cerimônia de entrega da premiação Gestor eficiente da Merenda Escolar, organizada pela ONG Ação Fome Zero, no Alvorada Park. O presidente participa ainda da cerimônia de entrega do Prêmio FINEP de Inovação. -- O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, participa do 4o Congresso internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Indústria de Base Florestal e de Geração de Energia em Porto Algre (RS). -- Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e da Agricultura, Reinhold Stephanes, são convidados para comparecer à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para tratar das soluções de crédito para custeio, comercialização e ordenamento da safra deste ano. -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, é convidado da comissão de defesa do consumidor da Câmara dos Deputados para discutir perdas com o "Plano Verão" por parte dos consumidores do sistema financeiro". QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula faz reunião do Conselho de Defesa Nacional, cuja pauta será o plano estratégico de defesa. Lula ainda deve participar da abertura de entrega do 5o Prêmio Inovare, no Palácio do Planalto. -- O PT faz reunião da executiva nacional para discutir pautas internas, entre elas, as eleições do partido. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula deve inaugurar obras do Programa de Aceleração do Crescimento, no Rio Grande do Sul. -- Os ministros da Educação, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, participam do Encontro Nacional de Prefeitos do PT em Brasília. (Reportagem de Ana Paula Paiva)