AGENDA POLÍTICA-Lula inaugura usina de biodiesel da Petrobras

Essa é a terceira usina do combustível no país e terá capacidade de produzir 57 milhões de litros do produto por ano. A unidade opera desde janeiro.

Preocupado com o crescimento do desemprego por conta da crise global, Lula se encontrará na quarta-feira com as centrais sindicais para discutir o assunto.

Durante toda a quinta-feira, o presidente reúne ministros em Brasília para tratar da prévia do balanço oficial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), marcado para o mês de maio.

A Câmara dos Deputados deve tentar votar as medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. A primeira MP da lista trata da criação de novas alíquotas e reduz o Imposto de Renda.

Veja, a seguir, os principais acontecimentos políticos da próxima semana.

SEGUNDA-FEIRA

-- Lula cumpre agenda em Montes Claros (MG), onde participa da cerimônia de inauguração da terceira usina de biodiesel da Petrobras. Depois, segue para reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e, em seguida, vai à comemoração dos 50 anos da instituição.

-- Há previsão de encontro com o governador do Estado, Aécio Neves (PSDB), cotado na disputa pela sucessão em 2010.

TERÇA-FEIRA

-- O presidente Lula faz reunião de coordenação política. Ele também recebe o presidente da Embrapa, Silvio Crestana.

-- O ministro da Previdência, José Pimentel, debate o projeto de lei que extingue o fator previdenciário na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

-- O plenário da Câmara pode votar a medida provisória 451, que cria novas alíquotas e reduz o Imposto de Renda.

-- Os ministros Nelson Jobim (Defesa) e Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos) participam do seminário "Estratégia de Defesa Nacional e a Indústria Brasileira" na Câmara dos Deputados. Abre o evento o presidente da Casa, deputado Michel Temer (PMDB-SP).

QUARTA-FEIRA

-- Lula, os ministros da Educação, Fernando Haddad, e da Comunicação Social, Franklin Martins, participam do Encontro Nacional de Comunicadores, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e pelo Ministério da Educação.

-- Em seguida, o presidente Lula se reúne com centrais sindicais. Eles devem conversar sobre a crise financeira internacional e o consequente desemprego. Depois, encontra-se com o chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez.

O presidente tem audiência com o presidente do Conselho de Supervisão da empresa francesa Vallourec, ligada ao setor metalúrgico. À noite, recebe o presidente mundial da Ericsson, Carl-Henric Svanberg.

-- Depoimento do delegado Protógenes Queiroz, que coordenou a Operação Satiagraha da Polícia Federal, na CPI das Escutas Telefônicas da Câmara dos Deputados.

QUINTA-FEIRA

-- O presidente Lula faz reunião com ministros sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

(Reportagem de Ana Paula Paiva; Edição de Natuza Nery)