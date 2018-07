AGENDA POLÍTICA-Lula lança programa de segurança no Rio e Recife O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Tarso Genro, lançam nesta semana o programa de segurança pública "Território de Paz", no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e em Santo Amaro, em Recife. As duas comunidades serão as primeiras beneficiadas do programa que desenvolve ações como policiamento comunitário e atividades esportivas, culturais e educacionais para prevenir a criminalidade em locais muito violentos. Lula aproveita a viagem a Recife para participar do Fórum dos Governadores do Nordeste, no qual serão ser debatidas as possibilidades de avanço na integração produtiva da região ao Mercosul. A reunião também deve contar com a presença dos ministros de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro; do Turismo, Luiz Carlos Barreto; da Saúde, José Gomes Temporão, e da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima. Também se espera que o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informe na semana o parecer da comissão interministerial que discute o marco regulatório do petróleo do pré-sal. Junto ao presidente Lula, Lobão participará de anúncio de cumprimento de metas do programa Luz Para Todos em Pernambuco. O ministro divulgará o atendimento a 854 mil residências entre 2004 e 2008, 7 por cento acima da meta do programa. No Congresso, a medida provisória 442, que autoriza o Banco Central a comprar carteiras de crédito de instituições financeiras em dificuldade, deve ser votada no Senado. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Em Brasília, o presidente Lula tem reunião de coordenação política e depois vai ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas onde assinará o Plano Nacional de Mudanças do Clima que será apresentado no evento pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Em seguida, vai à etapa final e premiação das Olimpíadas da Língua Portuguesa, no Hotel Alvorada Park. Ainda no hotel, o presidente se encontra com representantes de organismos internacionais e autoridades envolvidas na luta contra a AIDS. Mais tarde viaja para Recife, onde faz anúncio do cumprimento das metas do programa Luz Para Todos em Pernambuco. -- Reunião de bancada do DEM na Câmara. -- No Rio de Janeiro, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, concede entrevista coletiva sobre nova linha de crédito a ser criada pelo banco. -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa da abertura do 7o Seminário da Indústria Brasileira da Construção na sede da Fiesp em São Paulo. TERÇA-FEIRA -- Em Olinda, Lula entrega unidades habitacionais construídas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Depois, lança o programa de segurança pública "Território de Paz", em Santo Amaro, junto com o ministro Tarso Genro. Mais tarde, participa de reunião do Fórum de Governadores do Nordeste. -- No Senado, os parlamentares devem votar a medida provisória 442. Também está na pauta da Casa a votação da medida provisória 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem instituições financeiras privadas. -- O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assina convênios de cooperação institucional com o Conselho Nacional de Justiça, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. QUARTA-FEIRA -- Lula participa da abertura da 3a Convenção de Engenheiros, no Centro de Convenções de Brasília. -- A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, é esperada como expositora em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara sobre o impacto da crise financeira internacional nas obras do PAC. -- No Senado, acontece o 4o Fórum Senado Debate Brasil com o tema "Nova Fronteira do Petróleo: os desafios do pré-sal". Participarão da abertura do evento o presidente do Senado, Garibaldi Alves, e o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia. QUINTA-FEIRA -- No Rio de Janeiro, o presidente Lula e o ministro Tarso Genro lançam o programa "Território de Paz", no Complexo do Alemão. Mais tarde, Lula participa do pré-lançamento de competição organizada pela indústria automotiva para desenvolvimento de novas tecnologias. Ainda no Rio de Janeiro, no Palácio Gustavo Capanema, Lula vai ao lançamento do Fundo Setorial do Audiovisual. -- Em Brasília, o presidente do BC dá palestra no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula participa da inauguração do centro de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. -- O presidente do BC participa do almoço anual da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) na cidade de São Paulo. -- O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, faz coletiva de imprensa na Confederação Nacional do Comércio, em São Paulo, para falar, entre outros assuntos, sobre o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, a criação dos fundos Amazônia e Clima e desmatamento na Amazônia. (Reportagem de Ana Paula Paiva)