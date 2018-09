AGENDA POLÍTICA-Lula participa de cúpula do G20 em Washington O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a semana em viagens à Itália e a Washington para tratar de acordos de cooperação, encontros empresariais e da crise econômica global. Roma será a primeira parada de Lula, onde terá encontros com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, e com o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, para assinatura de acordos bilaterais. Ainda na capital italiana, Lula terá audiência com empresários, quando falará sobre as oportunidades de investimento oferecidas no Brasil pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No Vaticano, o presidente será recebido pelo papa Bento 16. No encontro, Lula debaterá temas como o combate à fome e à pobreza, a paz no mundo e respeito aos direitos humanos. Em seguida, o presidente Lula parte para os Estados Unidos onde acontece a reunião de cúpula do G20. A reunião foi convocada pelo presidente americano George W. Bush para tratar da crise econômica. No Congresso Nacional, é possível que nesta semana os deputados votem a medida provisória 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem instituições financeiras brasileiras. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da semana. SEGUNDA-FEIRA -- Em Roma, o presidente Lula participa de cerimônia de chegada com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano. Depois visita o presidente da Câmara e, mais tarde, Napolitano oferece jantar a Lula. TERÇA-FEIRA -- Lula participa de audiência à delegação empresarial brasileira na embaixada do Brasil e vai ao seminário "Nova Economia, Nova Democracia". O presidente ainda se encontra com o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, e participa de reunião empresarial sobre oportunidades de investimentos no Brasil. -- Está prevista a votação pelo Senado da MP 442 que dispõe sobre operações de redesconto pelo Banco Central. -- Na Câmara, os deputados podem votar a MP 443 que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem bancos brasileiros. QUARTA-FEIRA -- Lula visita prefeito de Roma, Gianni Alemanno, e participa de audiências a políticos e empresários na embaixada do Brasil. QUINTA-FEIRA -- Antes de partir para Washington, Lula se encontra com o papa Bento 16. -- Reunião da Executiva Nacional do DEM em Brasília. SEXTA-FEIRA -- Em Washington, o presidente Lula vai a jantar com o presidente norte-americano, George W. Bush, e outros participantes do G20 na Casa Branca. SÁBADO -- Lula participa da reunião de cúpula do G20. (Reportagem de Ana Paula Paiva)