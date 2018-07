AGENDA POLÍTICA-Lula recebe prefeitos para firmar compromissos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na próxima semana com todos os prefeitos do país para defender os investimentos em políticas públicas e as parcerias com o governo federal. Durante os dois dias do "Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas", em Brasília, que também contará com a presença de vários ministros, serão apresentadas ações que beneficiam os municípios e dicas de como proceder para participar dos programas do governo federal, principalmente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Lula pretende firmar dez compromissos com os prefeitos para aproximar os interesses do governo federal aos dos municípios nos próximos três anos e organizá-los na "Agenda de Compromissos 2009/2012". Os presidentes da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos; do Banco do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, vão participar do evento. No Senado, devem ser anunciados os presidentes das comissões e suas respectivas mesas. Veja, a seguir, os principais eventos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Lula faz reunião da coordenação política. -- Em Brasília, acontece reunião do diretório do PT. -- O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, participa de solenidade que marca o início das obras de recuperação e revitalização do canal do Fundão, no Rio de Janeiro. TERÇA-FEIRA -- Lula abre encontro de prefeitos no Palácio do Planalto. O evento também acontece na quarta-feira. -- Continuação da reunião do diretório do PT pela manhã. A tarde, o partido faz ato político em comemoração ao seu 29o aniversário. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula recebe o presidente da Namíbia, Hifikepunye Pohamba, em Brasília. -- CUT convoca Dia Nacional de Luta pelo Emprego e Salário que fará atos por todo Brasil. No Rio de Janeiro acontecerá passeata e concentração em frente à sede administrativa da Vale do Rio Doce. Em São Paulo, a entidade prepara ato para reivindicar que o governo do Estado negocie com os trabalhadores ações para superação da crise e reversão das demissões. -- A Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) faz audiência pública em Brasília sobre a proposta de liberação gradual das tarifas dos voos internacionais com origem no Brasil. QUINTA-FEIRA -- Lula vai ao Ceará onde participa de cerimônia de início das obras da Transnordestina. Depois segue para Pernambuco, onde visita obras na BR-101. SEXTA-FEIRA -- Ainda em Recife, Lula visita uma fazenda de peixes. O presidente deve ir ao Rio Grande do Norte para o lançamento de linhas de crédito do Banco do Brasil. (Reportagem de Ana Paula Paiva)