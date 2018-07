AGENDA POLÍTICA-Lula recebe Sarkozy e Congresso entra em recesso As festas de Natal e Ano Novo reduzem a partir de segunda-feira a programação política. O Congresso Nacional entra em recesso, enquanto o principal compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será um encontro com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, no Rio de Janeiro. Lula e Sarkozy realizam na segunda-feira reunião de cúpula entre o Brasil e a União Européia. O francês é o presidente em exercício do Conselho Europeu. Manuel Barroso Durão, presidente da Comissão Européia, também estará presente. Está programado ainda um seminário entre empresários brasileiros e franceses. Na terça-feira, Lula e Sarkozy realizam encontro bilateral, quando deve ser assinada a compra pelo Brasil de cerca de 50 helicópteros de grande porte para transporte e deslocamento de tropas e o acordo para fabricação no Brasil, com tecnologia mista, de quatro submarinos convencionais e um submarino nuclear. Sarkozy e a primeira-dama, Carla Bruni, estão agendados para passar o Natal em uma praia no Rio de Janeiro. Ainda na terça-feira, Lula viaja a São Paulo para, como tem feito nos últimos anos, participar de comemoração popular de Natal com um grupo de catadores de papel. O Planalto ainda não informou onde o presidente Lula passará o Natal e o Ano Novo. No Congresso, os parlamentares entram em recesso de segunda-feira, 22, a 2 de fevereiro. Não há deliberações, mas deputados e senadores devem acompanhar neste final de ano as articulações para a eleição das presidências das duas Casas que acontece no ano que vem. (Por Carmen Munari, com reportagem adicional de Ana Paula Paiva)