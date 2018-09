AGENDA POLÍTICA-Lula se reúne com BB; Nossa Caixa é tema O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na terça-feira com o ministro da Fazenda Guido Mantega; o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Há a expectativa que possa ser anunciada a compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil. A Câmara aprovou na última quarta-feira medida provisória que autoriza o BB e a Caixa a comprarem instituições financeiras no país. Na segunda-feira, Lula cancelou sua presença na inauguração da 1a Exposição Internacional sobre Biocombustíveis, em São Paulo, mas estará na capital paulista para outros dois eventos. Lula volta a São Paulo na sexta-feira e participa do encerramento da Conferência Internacional Sobre Biocombustíveis, paralela à exposição, na qual serão debatidos segurança energética, mudança do clima, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico e mercado internacional. Na Câmara dos Deputados, o deputado Antonio Palocci (PT-SP), presidente da comissão especial da reforma tributária, pretende que o relatório esteja definido até quarta-feira para que possa entrar na pauta de votações. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da semana. SEGUNDA-FEIRA -- Lula vai ao Hospital do Coração, em São Paulo, onde assina convênio para liberação de recursos, e em seguida ao clube Pinheiros para solenidade de termo de adesão ao programa Bolsa Atleta -- Na Conferência sobre Biocombustíveis, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, participa da abertura da sessão especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) onde serão divulgadas o parecer do grupo de trabalho de bioenergia do conselho com sugestões que devem ser encaminhadas ao presidente Lula. -- O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa do Congresso Paulista de Jovens Empreendedores na sede da FIESP na cidade de São Paulo. Mais tarde almoça com o presidente da Coréia do Sul, Lee Myung-bak. -- Em São Paulo, os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Miguel Jorge (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e Edison Lobão (Minas e Energia) participam de evento em comemoração à marca de 7 milhões de veículos flex-fuel no Brasil. -- Em paralelo à Exposição e à Conferência sobre biocombustíveis, acontece em São Paulo o Seminário Internacional de Agrocombustíveis como Obstáculo à Construção da Soberania Alimentar e Energética, promovido por movimentos sociais. -- O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o ministro da Previdência Social, José Pimentel, participam do lançamento de linha de crédito imobiliário para o servidor público federal em Brasília no salão nobre do ministério do Planejamento. -- O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, abre o Encontro Nacional da Mata Atlântica no Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. TERÇA-FEIRA -- Bancada do PMDB na Câmara se reúne para discutir a reforma tributária. Estarão presentes o presidente da comissão da reforma, deputado Antônio Palocci (PT-SP), e o relator da comissão, deputado Sandro Mabel (PR-GO). -- Lula se reúne com os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em Brasília. -- Lula recebe o presidente da Indonésia, Susilo Banbang Yudhoyono. -- O delegado de Polícia Federal e ex-subsecretário geral de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Derenne, depõe na CPI das escutas telefônicas. QUARTA-FEIRA -- Câmara dos Deputados pode começar a votar a reforma tributária. -- No Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o presidente da OAB, Cezar Britto, participam da mesa de encerramento do Seminário Latino-Americano de Justiça de Transição, na UERJ. -- Em Brasília, Lula receberá em visita oficial o presidente da Coréia do Sul, Lee Myung-bak. Mais tarde tem reuniões com representantes da refinaria coreana SK Energy e com os grupos Lusa e STX Corporation. O presidente brasileiro também se encontra com a secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). QUINTA-FEIRA -- Lula almoça com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e depois parte para o Rio de Janeiro para a cerimônia do dia da consciência negra. -- Henrique Meirelles vai ao jantar oferecido aos participantes do 18o Frankfurt Banking Congress, na Alemanha, evento que acontece no dia seguinte. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula participa do encerramento da Conferência Internacional Sobre Biocombustíveis em São Paulo. (Reportagem de Ana Paula Paiva)