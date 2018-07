AGENDA POLÍTICA-Lula se reúne com Mantega e Meirelles em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou reunião da coordenação política nesta segunda-feira e permaneceu em São Paulo, onde já estava desde o fim de semana, para duas reuniões com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Lula vai tratar da crise financeira global, que abordou esta manhã em seu programa de rádio "Café com o Presidente". Lula afirmou que a prioridade do governo é garantir que os brasileiros continuem a ter acesso ao crédito. Mantega e Meirelles também deverão tratar da crise na quarta-feira, no Congresso Nacional. O dois foram convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para falar da evolução e dos possíveis impactos no Brasil. Também serão discutidas as medidas que o governo poderá tomar para garantir a estabilidade do mercado nacional. As autoridades econômicas foram ainda convidadas a participar de uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira para falar da crise. O Banco Central e o Ministério da Fazenda não confirmam a presença dos ministros na comissão. Durante a próxima semana, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não promoverão sessões deliberativas. A retomada das votações ficará para depois do segundo turno das eleições municipais. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula se reúne com o ministro Guido Mantega (Fazenda) e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, separadamente, no escritório de representação da Presidência da República, em São Paulo. -- À noite, Lula participa da premiação "As Empresas Mais Admiradas no Brasil", promovida pela revista Carta Capital, também em São Paulo. TERÇA-FEIRA -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, podem participar de comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. -- O presidente Lula participa da comemoração dos 60 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em São Paulo. -- Lula assina decreto que regulamenta a área de livre comércio de Boa Vista (RR) em Brasília. QUARTA-FEIRA -- O ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central participam de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. -- O presidente Lula participa de comemoração dos 20 anos da Constituição Federal no Palácio do Planalto. QUINTA-FEIRA -- Lula participa da solenidade do Dia do Aviador na Base Aérea de Brasília. -- O presidente recebe visita oficial do rei da Jordânia, Abdullah Segundo. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Nacional da Palestina (ANP), Riad Malki. (Reportagem de Ana Paula Paiva)