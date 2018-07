AGENDA POLÍTICA-Lula viaja à Espanha, Índia e Moçambique O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a semana em viagens internacionais, que aproveitará para tratar da crise financeira global e seus efeitos nos países em desenvolvimento. Na Espanha, Lula receberá o prêmio "Dom Quijote de La Mancha", na categoria institucional, pela sua iniciativa de incorporar o estudo da língua espanhola ao ensino nas escolas públicas brasileiras. Lula aproveitará a oportunidade para conversar com o primeiro-ministro José Luis Zapatero sobre a crise econômica internacional, a retomada das negociações da Rodada Doha e a parceria estratégica entre União Européia e o Brasil. Em Nova Delhi, capital da Índia, o presidente participará de fórum de diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). O presidente brasileiro se encontrará com presidentes e ministros dos dois países para assinatura de atos de cooperação e de memorandos trilaterais além de discutir a agenda internacional. Lula encerra a semana em visita oficial de dois dias a Moçambique. Na Câmara dos Deputados, o governo tenta votar as cinco medidas provisórias que trancam a pauta. Entre as MPs, está a que demanda nova fonte de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula recebe o prêmio "Dom Quijote de La Mancha" na cidade de Toledo, na Espanha. -- O ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, fala sobre o Plano Estratégico de Defesa, em São Paulo TERÇA-FEIRA -- Sessão deliberativa no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. QUARTA-FEIRA -- Na Índia, Lula tem encontro bilateral com o presidente da África do Sul, Kgalema Motlanthe, e depois participa da abertura da III Cúpula do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula faz visita oficial a Moçambique. SEXTA-FEIRA -- O presidente encerra visita oficial a Moçambique e retorna ao Brasil.