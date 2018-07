AGENDA POLÍTICA-Meirelles e Mantega explicam crise ao Senado O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, debaterão a crise financeira internacional na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na próxima quarta-feira. As duas principais autoridades da área econômica falarão da evolução e dos possíveis impactos da crise global no Brasil. Também serão discutidas as medidas que o governo poderá tomar para garantir a estabilidade do mercado nacional. O mercado brasileiro vive forte volatilidade por conta da crise. Para aumentar a liquidez do mercado, o Banco Central anunciou reduções dos recolhimentos dos compulsórios de depósitos bancários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de comemoração dos 20 anos da Constituição no Palácio do Planalto na quarta-feira. Parlamentares e membros da sociedade civil que participaram da Constituinte em 1988 devem comparecer ao evento. Durante a próxima semana, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não promoverão sessões deliberativas. A retomada das votações ficará para depois do segundo turno das eleições municipais. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Pela manhã, o presidente Lula comanda reunião da coordenação política de governo. Mais tarde, viaja para São Paulo, onde participa da premiação "As Empresas Mais Admiradas no Brasil", promovida pela revista Carta Capital. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula participa da comemoração dos 60 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em São Paulo. -- Lula assina decreto que regulamenta a área de livre comércio de Boa Vista (RR). QUARTA-FEIRA -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. -- O presidente Lula participa de comemoração dos 20 anos da Constituição Federal no Palácio do Planalto. QUINTA-FEIRA -- Lula participa da solenidade do Dia do Aviador na Base Aérea de Brasília. -- O presidente recebe visita oficial do rei da Jordânia, Abdullah Segundo. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Nacional da Palestina (ANP), Riad Malki. (Reportagem de Ana Paula Paiva)