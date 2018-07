AGENDA POLÍTICA-No Brasil, Uribe vê Lula e debate com empresários O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, chega ao Brasil na próxima semana para encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e empresários. Na segunda-feira, em São Paulo, Uribe tem reuniões com dois grupos de representantes de empresas, do grupo Líderes Empresariais (Lide) e na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). As oportunidades de negócios na Colômbia são o foco das conversas. Com Lula no dia seguinte em Brasília, o presidente colombiano deve tratar da ajuda do governo brasileiro para libertação de reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e da cooperação mútua para combate ao tráfico de drogas. Na semana, Lula reúne, pela primeira vez no ano, o Conselho Político para discutir as consequências da vitória do PMDB na presidência da Câmara e do Senado com os demais partidos da base. Há siglas que saíram perdedoras, como o PT no Senado, que precisam ser apaziguadas. O conselho é integrado, além de ministros, por líderes e presidentes de todos os partidos da coalizão governista. Veja a seguir os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula faz reunião de coordenação política. À tarde, recebe a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Kátia Regina de Abreu. -- Em São Paulo, o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, tem encontro com o grupo Lide e a Tracker Brasil e faz palestra para cerca de 250 empresários. Na Fiesp, se reúne com 50 empresários. TERÇA-FEIRA -- O presidente colombiano Álvaro Uribe se reúne com o presidente Lula. -- Depois do encontro com Uribe, Lula vai a Planaltina, cidade satélite de Brasília, para a cerimônia de federalização de escola técnica. Mais tarde, no Palácio do Planalto, estará presente à entrega do prêmio "Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Digital". -- O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve colocar em pauta o julgamento do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB). -- Reunião de líderes da Câmara dos Deputados para definir as mesas das comissões. QUARTA-FEIRA -- Lula faz a primeira reunião do ano com o Conselho Político. QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula recebe a governadora do Rio Grande do Norte, Wilma Faria (PSB). -- Lula recebe o vice-presidente da China, Xi Jinping, e mais tarde vai à apresentação de credenciais de novos embaixadores. -- Reunião para discutir o comércio bilateral entre os governos brasileiro e japonês. Representa o Brasil o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, e um ministro japonês de cargo equivalente. A reunião vai até o dia seguinte. NA SEMANA -- Partidos da oposição (DEM e PSDB) anunciaram que vão entrar com uma ação conjunta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por antecipação de campanha eleitoral por parte do presidente Lula e da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil). A ministra é cotada para disputar a Presidência da República em 2010 pelo PT. (Reportagem de Ana Paula Paiva)