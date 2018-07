AGENDA POLÍTICA-Sensus solta pesquisa de avaliação do governo Na terça-feira sai o resultado da primeira pesquisa CNT/Sensus do ano com a avaliação do governo e do desempenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Traz também as expectativas do brasileiro frente à crise financeira. Na pesquisa anterior, divulgada em dezembro, o governo Lula recebeu avaliação positiva de 71,1 por cento dos entrevistados e o desempenho pessoal do presidente teve 80,3 por cento de aprovação. Índices recordes, segundo o instituto. A pesquisa também avalia como o brasileiro acompanhou a posse do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a expectativa quanto à atuação do norte-americano frente à crise econômica e ao Brasil. Lula também fará a primeira reunião ministerial do ano, na segunda-feira, mesmo dia das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. A crise será tema do encontro, com um balanço sobre as medidas tomadas até agora para conter seus reflexos no Brasil. O andamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que completa dois anos, e o Orçamento de 2009, que sofreu um corte de 37,2 bilhões de reais, também estão na pauta. No Congresso, a eleição para o biênio 2009/2010 tem quatro candidatos na disputa pela presidência da Câmara, com favoritismo para Michel Temer (PMDB-SP). Os demais são Aldo Rebelo (PCdoB-SP), Osmar Serraglio (PMDB-PR) e Ciro Nogueira (PP-PI). No Senado disputam José Sarney (PMDB-AP), favorito, e Tião Viana (PT-AC). O vencedor substitui Arlindo Chinaglia (PT-SP), na Câmara, e Garibaldi Alves (PMDB-RN), no Senado. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Eleições para a direção do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. -- O presidente Lula comanda reunião ministerial na Granja do Torto que deve durar todo o dia. TERÇA-FEIRA -- No Rio de Janeiro, o presidente Lula participa da inauguração de escola na favela de Manguinhos e em seguida vai à comunidade de Santa Marta. À tarde, Lula almoça com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o governador do Estado, Sérgio Cabral, ambos do PMDB. -- Divulgação da pesquisa CNT/Sensus sobre avaliação do governo Lula. QUARTA-FEIRA -- Em Brasília, Lula se encontra com representantes do Fórum Nacional de Reforma Urbana. QUINTA-FEIRA -- Lula participa da inauguração da hidrelétrica de São Salvador na cidade de Gurupi, em Tocantins. SEXTA-FEIRA -- Lula deve se reunir em Brasília com os governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e de Goiás, Alcides Rodrigues (PP). (Reportagem de Ana Paula Paiva)