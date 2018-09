Agendamento de passaporte pela web volta ao normal O agendamento para solicitar um passaporte feito por meio da internet voltou a funcionar normalmente já na madrugada de hoje, segundo a Polícia Federal. Ontem, a página da Polícia Federal apresentou problemas no período da tarde, prejudicando os interessados. De acordo com a PF, um "problema no servidor" prejudicou o agendamento. Em São Paulo, a fila para conseguir marcar uma data de atendimento em um dos cinco postos chega a três meses.