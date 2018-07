Agendamento evitará filas em Santos no pico da safra--autoridades

Desde 1o de janeiro está em vigor uma resolução que determina que todos os terminais, de commodities agrícolas ou de outros tipos de cargas, enviem aos computadores da Codesp, autoridade portuária de Santos, seus agendamentos para chegada de cargas.

Grandes tradings mundias --como ADM, Bunge, Cargill-- operam terminais na região de Santos e estão entre as empresas que terão que se adequar ao novo sistema.

Com os dados centralizados, as autoridades esperam ter informações mais completas para orientar as empresas e punir com multas aquelas que enviarem caminhões acima de sua capacidade de recebimento.

"Estamos documentalmente cobertos para ir para a punição", disse o superintendente de Logística Integrada da Codesp, Osvaldo Vale Barbosa.

Diversos órgãos de governo e empresas reuniram-se nesta quarta-feira em São Paulo para alinhar detalhes da operação e tentar evitar os problemas registrados no primeiro semestre de 2013.

Em vários momentos, em meio ao pico do escoamento de uma safra recorde de soja e com o início da chegada do açúcar para a exportação, houve filas de caminhões nas rodovias e ruas de acesso aos terminais nos municípios de Santos e Guarujá, o que causou atrasos em embarques, prejuízos para empresas e enfureceu moradores e turistas.

O sistema de agendamento integrado começou a ser implementado pela Codesp em abril, mas agora, com a nova safra, passará pelo teste de fogo.

As autoridades admitem que será impossível evitar a chegada de caminhões não agendados, mas a expectativa é que a conscientização dos exportadores e a ameaça de penalizações evitem o envio de cargas em excesso.

"Pode ser que tenhamos problemas, mas pelo menos a gente vai saber no minuto seguinte quem está gerando o problema. Por que isso nem se sabia antes", disse o secretário estadual de Logística e Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho.

CRESCIMENTO DA CARGA

Principal porto de escoamento de grãos e açúcar do país, o complexo de Santos deverá movimentar 59,8 milhões de toneladas de sólidos a granel em 2014.

O complexo soja lidera este segmento, com expectativa de aumento de 16 por cento no volume este ano sobre a estimativa de 2013, atingindo 18,4 milhões de toneladas, segundo a Codesp.

O açúcar a granel, outro produto importante exportado por Santos, deverá atingir cerca de 17 milhões de toneladas em 2014, ligeiramente acima do volume de 2013.

(Por Gustavo Bonato e Caroline Stauffer)