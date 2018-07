Agente da CET bate o carro após beber e dirigir

"Trata-se de um funcionário público que, em tese, deveria servir de exemplo, ainda mais em um momento em que se fala muito dos riscos de dirigir alcoolizado. Ele fugiu do padrão", disse o delegado titular o 1.º Distrito Policial da cidade, Gilson Leite Campinas. O acidente foi por volta das 23 horas na Avenida Embaixador Assis Chateaubriand, no bairro Jardim Ouro Preto. O carro do agente R.L., de 42 anos, sofreu vários danos, mas o homem não se feriu com gravidade.

De acordo com Leite Campinas, o funcionário da CET permanecia detido na tarde desta terça-feira, 23. A polícia havia fixado o valor de sua fiança em R$ 5 mil, mas o caso deve ser resolvido pela Justiça, que pode decretar a soltura do agente, que não tem antecedentes criminais.

A pena para quem é condenado por dirigir sob o efeito do álcool varia de seis meses a três anos de prisão. Em nota, a CET informou que não cabe a ela adotar "nenhum procedimento, visto que o caso não tem relação com os aspectos funcional e profissional" do agente detido.