Agente de SP apreende pombo que levava celular a preso Um pombo foi apreendido ontem quando tentava entregar um aparelho celular para um dos detentos da Penitenciária I, no Jardim Paraná, em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Um agente penitenciário percebeu que a ave carregava uma bolsa de tecido preto amarrada ao corpo. Após a captura, foi encontrado um aparelho celular e um papel, em que estava escrito o nome do detento que receberia o telefone.