Agente de trânsito se esconde para multar motos em SP

O Estado flagrou um agente atrás de uma árvore na Radial Leste, na pista sentido centro, entre o Shopping Tatuapé e a Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital. Outro flagrante foi feito na Avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste. Lá, os agentes estavam em cima do Viaduto Antártica, na Barra Funda.

Ocupantes das motos - que só têm placas na parte traseira - reclamam que têm sido fotografados pelas costas. "Eu recebi a multa em casa e pensei: ?Onde será o radar?? Então passei a prestar atenção e a descobrir que havia agentes escondidos pela cidade", conta o instrutor Edison Dantas, que todos os dias cruza o Corredor Leste-Oeste para trabalhar (passando pela Radial Leste, o Elevado Costa e Silva e a Avenida Francisco Matarazzo). A multa que ele recebeu foi justamente na Radial Leste.

A CET diz que as autuações são legais, nega que marronzinhos com radares-pistola fiquem escondidos e afirma em nota que, caso estivessem, não conseguiriam aplicar as multas.

Os radares-pistola da CET estão autorizados a funcionar em 37 vias da cidade. Estão, por exemplo, nas Avenidas Bandeirantes, 9 de Julho e Ibirapuera, na zona sul, Aricanduva e Conde de Frontin, na zona leste, e na Rua da Consolação e no Elevado Costa e Silva, no centro.

De 26 de março - quando entraram em operação - até o dia 20 do mês passado, esses equipamentos fizeram 27.210 imagens de motoqueiros cometendo dois tipos de infrações. O primeiro é circular acima da velocidade máxima permitida (60 km/h). O segundo, trafegar na pista expressa da Marginal do Tietê, proibida para motos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo