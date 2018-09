Agente é afastado por espancamento de presos em SC

Os presos foram agredidos após chegarem da Unidade Prisional de Criciúma. O vídeo mostra o agente puxando um dos detentos pelo cabelo e depois agredindo com chutes e cotoveladas os dois presos em uma sala do Departamento de Administração Prisional (Deap).

O caso vai ser investigado pela Corregedoria da Secretaria de Justiça. Nos próximos dias, serão tomados depoimentos de Motta, e de funcionários que estavam de plantão no dia da ocorrência. De acordo com a SSP-SC, Motta trabalhava há menos de dois anos no presídio e, até então, não havia nenhuma queixa sobre seu comportamento.