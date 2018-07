Agente é baleado após ação contra PCC em Campinas

Antônio Sérgio Pitombo, de 43 anos, que estava em horário de trabalho e usando um carro oficial, foi fechado por um outro veículo, na SP-101, em Hortolândia, principal acesso para o complexo penitenciário. Segundo a polícia, a vítima percebeu a abordagem e fugiu.

Os criminosos dispararam um único tiro de fuzil, que atingiu o carro na traseira, atravessou a lataria, o banco e acertou as costas do agente. Um outro funcionário do CDP que estava no banco do passageiro assumiu a direção do veículo e levou a vítima até um pronto-socorro, em Campinas.

A bala que atingiu Pitombo ficou alojada no abdômen e seu estado de saúde era estável até o final da tarde desta terça-feira. Ele foi transferido para o Hospital das Clínicas, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).