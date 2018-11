Agente falso da PF é preso com drogas em MS Um agente falso da Polícia Federal foi preso em flagrante ontem, na rodovia BR-463, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O jovem, de 19 anos, estava em um ônibus que ia de Ponta Porã a Campo Grande. Na abordagem, ele apresentou uma identidade de Agente Federal. Após análise minuciosa da polícia rodoviária, foi constatada que era falsa.