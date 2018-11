Agente penitenciário é assassinado na zona norte do Rio O agente penitenciário Ivanildo Machado Ferreira, lotado no Serviço de Operações Especiais (SOE) da Secretaria de Administração Penitenciária, foi assassinado hoje com cinco tiros próximo a um dos acessos à Linha Amarela, em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. Os disparos foram feitos por pelo menos dois homens que estavam em um carro que emparelhou com o de Ferreira.O agente penitenciário foi encontrado ainda com vida por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (PM), mas morreu antes da chegada do socorro. A polícia ainda não sabe o motivo do crime.