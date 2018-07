Agente penitenciário é morto na Grande São Paulo

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos atiraram no agente penitenciário e fugiram. Uma atendente do sacolão ouvida pela PM não soube dar detalhes sobre as características dos autores. A vítima, que trabalhava no CDP de Suzano, chegou a ser socorrida ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações anônimas, mais três homens aguardavam a dupla do lado de fora do sacolão, em um Santana verde, utilizado na fuga.

Perícia realizada no local apreendeu um par de óculos e fragmentos de projéteis de arma de fogo.