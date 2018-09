Agente penitenciário morre após discussão no CDP de Osasco Uma discussão entre dois agentes penitenciários terminou em morte, às 22 horas de sexta-feira, dia 18, dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Osasco (Grande SP), localizado junto ao Viaduto Sylvio de Uchôa Cintra, no quilômetro 20 da Rodovia Raposo Tavares, no bairro Chácara Everest. Armados, ambos os agentes se desentenderam e sacaram suas armas. No tiroteio, apenas um deles foi baleado e morreu no local.