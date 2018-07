Agente policial é acusado de molestar meninos em SP Um agente policial, que trabalha como motorista na Central de Operações da Polícia Civil (Cepol) da capital paulista, foi detido, por volta da 20h30 deste domingo, na região da Barra Funda, zona oeste da cidade, sob a acusação de molestar três meninos de rua, com idades entre 9 e 11 anos de idades. Durante patrulhamento, policiais militares foram informados por um pedestre que um grupo de pessoas tentava agredir um homem sob o Viaduto Antártica, que teria sido flagrado em atitudes libidinosas com crianças. Em seguida, os PMs foram até o local indicado e deram voz de prisão ao acusado. Não se sabe ainda se essa era uma prática comum do agente, cujo nome ainda não foi informado. Segundo os policiais, ele estava desarmado porque era seu dia de folga. O agente policial foi encaminhado ao 23º Distrito Policial de Perdizes e, depois, foi transferido para a Corregedoria da Polícia Civil, na região central da cidade.