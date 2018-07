Agentes barram entrada de presos em CDP de Sorocaba Agentes penitenciários em greve barram, desde a manhã desta segunda-feira, 17, a entrada de 30 detentos no Centro de Detenção Provisória (CDP) do bairro Aparecidinha, em Sorocaba. Os presos, entre eles três acusados do tráfico de 1,3 mil quilos de maconha, estavam detidos na Cadeia Pública de São Roque.