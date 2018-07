Agentes classificados começam treino para Censo 2010

Nesta segunda etapa, a de aulas presenciais, os candidatos terão seus conhecimentos avaliados e intensificarão os estudos sobre os conceitos básicos do Censo 2010. Eles também vão receber dicas de como se comportar diante de possíveis adversidades durante as entrevistas e vão começar a aprender a usar o computador de mão, que substitui as fichas de papel.

O computador é equipado com GPS (Sistema de Posicionamento Global) e vai ser mais um elemento de identificação do recenseador. A informatização, segundo o IBGE, vai permitir que o resultado do Censo seja divulgado com mais rapidez. A opção de preencher o questionário pela internet só é válida após a visita do recenseador, que fornecerá ao morador um envelope contendo códigos que dão acesso ao questionário em um site. A medida, segundo o IBGE, garante o sigilo das informações prestadas.

Única pesquisa a visitar todos os cerca de 58 milhões de domicílios brasileiros, o Censo vai demonstrar as condições de vida da população em cada um dos 5.565 municípios do País, informações que serão usadas para definir as políticas públicas dos governos municipal, estadual e federal. Segundo o IBGE, entre os recenseadores, as mulheres são maioria (58%), assim como os jovens. Cerca de 45% dos candidatos têm entre 18 e 25 anos. Entre os candidatos, há cinco com mais de 80 anos.